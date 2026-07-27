«Иногда хочется расслабиться». Соболенко — о поездке в Вену после поражения на Уимблдоне

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему после поражения на Уимблдоне-2026 решила поехать отдыхать в Вену (Австрия). Соболенко завершила свой путь на турнире в четвёртом круге, уступив японке Наоми Осаке (2:6, 6:7 (2:7)).
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«План просто в том, чтобы заниматься чем-то случайным, что поможет нам забыть о теннисе.
В городах, где я играю, люди знают теннисистов. Я люблю своих болельщиков. Мне нравится общаться с ними, фотографироваться, раздавать автографы. Но тогда становится невозможно просто гулять и наслаждаться природой. В итоге ты только фотографируешься и подписываешь что-то. Ещё раз повторюсь, мне это нравится, но иногда просто хочется расслабиться», – сказала Соболенко в выпуске своего влога на YouTube.
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