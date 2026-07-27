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«Иногда хочется расслабиться». Соболенко — о поездке в Вену после поражения на Уимблдоне

«Иногда хочется расслабиться». Соболенко — о поездке в Вену после поражения на Уимблдоне
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему после поражения на Уимблдоне-2026 решила поехать отдыхать в Вену (Австрия). Соболенко завершила свой путь на турнире в четвёртом круге, уступив японке Наоми Осаке (2:6, 6:7 (2:7)).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«План просто в том, чтобы заниматься чем-то случайным, что поможет нам забыть о теннисе.

В городах, где я играю, люди знают теннисистов. Я люблю своих болельщиков. Мне нравится общаться с ними, фотографироваться, раздавать автографы. Но тогда становится невозможно просто гулять и наслаждаться природой. В итоге ты только фотографируешься и подписываешь что-то. Ещё раз повторюсь, мне это нравится, но иногда просто хочется расслабиться», – сказала Соболенко в выпуске своего влога на YouTube.

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