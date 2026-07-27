Музетти оценил форму перед возвращением на корт на турнире в Вашингтоне

15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о восстановлении после длительного перерыва, отметив, что мечтает выиграть предстоящий турнир ATP-500 в Вашингтоне, США.

«Я дал себе время и хорошо тренировался. Когда делаешь это с правильным настроем, это даёт больше уверенности в том, что сможешь хорошо выступать, хотя понимаю, что соревнования всегда отличаются от тренировок, мне очень этого не хватало. После концовки сезона-2025, когда я сыграл очень много матчей, возможно, моему организму требовалось больше отдыха. Главное, что сейчас хорошо восстановился, хорошо тренировался, это поможет мне находить правильные решения во время матчей. Надеюсь, что смогу показывать хороший теннис в этом месяце и завершить сезон без новых проблем.

Вашингтон — это город, который мне уже понравился в прошлом году, хотя на корте всё сложилось неудачно — проиграл во втором круге. Я мотивирован: вернуться к тому, что люблю, после очень долгого перерыва — это дополнительный стимул мечтать, возможно, даже о победе на турнире», — приводит слова Музетти Tennis World Italy.

Музетти не принимал участие в официальных турнирах АТР с середины мая 2026 года.