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Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Вашингтоне

Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 27 июля, на хардовых кортах Вашингтона стартует турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход во второй круг дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сразится с парой Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США).

Вашингтон — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
США
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон

Начало встречи запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Шнайдер/Уильямс и Эйкери/Глисон.

Шнайдер и Уильямс также сыграют на текущем «пятисотнике» в одиночном разряде. Россиянка проведёт стартовый матч именно с победительницей встречи с участием Уильямс, которая сразится в первом круге с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Сетка «пятисотника» в Вашингтоне (парный разряд, ж)
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