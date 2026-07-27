Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Вашингтоне

Сегодня, 27 июля, на хардовых кортах Вашингтона стартует турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход во второй круг дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сразится с парой Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США).

Начало встречи запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Шнайдер/Уильямс и Эйкери/Глисон.

Шнайдер и Уильямс также сыграют на текущем «пятисотнике» в одиночном разряде. Россиянка проведёт стартовый матч именно с победительницей встречи с участием Уильямс, которая сразится в первом круге с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.