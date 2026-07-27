Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Вашингтоне
Поделиться
Сегодня, 27 июля, на хардовых кортах Вашингтона стартует турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход во второй круг дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сразится с парой Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США).
Вашингтон — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон
Начало встречи запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Шнайдер/Уильямс и Эйкери/Глисон.
Шнайдер и Уильямс также сыграют на текущем «пятисотнике» в одиночном разряде. Россиянка проведёт стартовый матч именно с победительницей встречи с участием Уильямс, которая сразится в первом круге с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2026
-
18:22
-
18:00
-
16:53
-
13:16
-
12:14
-
11:53
-
11:34
-
10:30
-
10:00
-
09:25
-
08:47
-
08:38
-
08:30
-
00:48
-
00:15
- 26 июля 2026
-
23:48
-
23:12
-
22:59
-
22:14
-
21:36
-
21:14
-
20:42
-
20:05
-
19:57
-
19:37
-
19:19
-
19:00
-
18:28
-
18:16
-
16:54
-
16:51
-
15:49
-
15:25
-
14:54
-
14:43