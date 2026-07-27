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Ваньоцци рассказал, как начал сотрудничать с Синнером

Ваньоцци рассказал, как начал сотрудничать с Синнером
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как познакомился с теннисистом и поделился первым впечатлением от него.

– Как познакомились с Синнером?
– Его менеджер — мой свидетель на свадьбе. Мы с Алексом Виттуром знакомы всю жизнь. Янник пришёл в ложу Чеккинато в Монте-Карло, а потом в Мельбурне был финал, где он играл с Травальей, за которым я тогда следил. Когда Синнер решил расстаться с [Рикардо] Пьятти, Виттур позвонил мне и предложил тренировать его. Это было в 2022-м. Меня взяли на просмотр, но, видимо, это сработало.

– Каким было впечатление о нём?
– Сразу было видно, что у него редкий талант и огромное желание добиться успеха. Он уже был сосредоточен на том, что делал. В 20 лет он был 10-м в рейтинге. Он уже был феноменом, но было видно, что готов идти дальше. И мы этого добились, — приводит слова Ваньоцци Corriere della Sera.

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