«Вижу его сегодня совершенно другим». Ваньоцци — о начале работы с Синнером

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал о первом разговоре с подопечным после начала сотрудничества и о том, как теннисист изменился с того времени. Синнер и Ваньоцци работают вместе с 2022 года.

– Вы помните ваш первый разговор?

– Надеялся, что он не скажет мне, что рад быть 10-й ракеткой мира. Так и случилось. Синнер хотел быть первым в рейтинге. В то время он боролся с Надалем, Джоковичем и Циципасом. Чтобы стать лидером, нужно было многое улучшить. Он и так был очень сильным, но ему нужно было укрепить свою физическую и мышечную силу, а также поработать над своей психологической подготовкой. Если вспомню Янника пять лет назад, когда мы начинали, я вижу его сегодня совершенно другим.

– В чём именно?

– Другая подача, контроль над розыгрышем, уверенность у сетки, лёгкость в выборе укороченных ударов — всё улучшилось и изменилось. Конечно, с опытом учишься. Но это требует много упорного труда, учёбы, самоотдачи с его стороны. У Янника огромное желание учиться и всегда совершенствоваться, — приводит слова Ваньоцци Corrirere della Sera.