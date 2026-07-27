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Анастасия Захарова — Линда Фрухвиртова, результат матча 27 июля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 250 Мемфис

Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Мемфисе
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101-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнир категории WTA-250, в стартовом матче одолев соперницу из Чехии Линду Фрухвиртову, занимающую в мировом рейтинге 175-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

Мемфис. 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Захарова
101
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		1
         
Линда Фрухвиртова
176
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова

По ходу матча Захарова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фрухвиртова трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных.

В следующем круге Захарова сразится с победительницей встречи между Камилой Осорио и Сторм Хантер.

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