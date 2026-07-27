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Мирра Андреева сыграет с Рублёвым в миксте на US Open — 2026, Соболенко — с Джоковичем

Мирра Андреева сыграет с Рублёвым в миксте на US Open — 2026, Соболенко — с Джоковичем
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Пресс-служба US Open опубликовала заявочный лист соревнований в миксте на предстоящем турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком дуэтов, которые выступят в Нью-Йорке в 2026 году.

Теннис. US Open – 2026. Микст. Заявочный лист (частично):

  • Арина Соболенко (Беларусь)/Новак Джокович (Сербия);
  • Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США);
  • Мирра Андреева/Андрей Рублёв (оба — Россия);
  • Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия);
  • Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия);
  • Диана Шнайдер/Даниил Медведев (оба — Россия);
  • Аманда Анисимова/Лёнер Тьен (оба — США);
  • Александра Эала (Филиппины)/Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • Лейла Фернандес (Канада)/Фрэнсис Тиафо (США);
  • Тэйлор Таунсенд (США)/Александр Зверев (Германия);
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния)/Нуну Боржеш (Португалия);
  • Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания);
  • Наоми Осака/Кей Нисикори (оба — Япония);
  • Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия);
  • Катержина Синякова (Чехия)/Генри Паттен (Великобритания);
  • Питон Стирнс/Престон Стирнс (оба — США).

Смешанный парный разряд US Open — 2026 пройдёт с 24 по 26 августа.

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