Мирра Андреева сыграет с Рублёвым в миксте на US Open — 2026, Соболенко — с Джоковичем
Пресс-служба US Open опубликовала заявочный лист соревнований в миксте на предстоящем турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком дуэтов, которые выступят в Нью-Йорке в 2026 году.
Теннис. US Open – 2026. Микст. Заявочный лист (частично):
- Арина Соболенко (Беларусь)/Новак Джокович (Сербия);
- Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США);
- Мирра Андреева/Андрей Рублёв (оба — Россия);
- Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия);
- Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия);
- Диана Шнайдер/Даниил Медведев (оба — Россия);
- Аманда Анисимова/Лёнер Тьен (оба — США);
- Александра Эала (Филиппины)/Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Лейла Фернандес (Канада)/Фрэнсис Тиафо (США);
- Тэйлор Таунсенд (США)/Александр Зверев (Германия);
- Елена-Габриэла Русе (Румыния)/Нуну Боржеш (Португалия);
- Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания);
- Наоми Осака/Кей Нисикори (оба — Япония);
- Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия);
- Катержина Синякова (Чехия)/Генри Паттен (Великобритания);
- Питон Стирнс/Престон Стирнс (оба — США).
Смешанный парный разряд US Open — 2026 пройдёт с 24 по 26 августа.
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