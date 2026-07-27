Мирра Андреева сыграет с Рублёвым в миксте на US Open — 2026, Соболенко — с Джоковичем

Пресс-служба US Open опубликовала заявочный лист соревнований в миксте на предстоящем турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком дуэтов, которые выступят в Нью-Йорке в 2026 году.

Теннис. US Open – 2026. Микст. Заявочный лист (частично):

Арина Соболенко (Беларусь)/Новак Джокович (Сербия);

Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США);

Мирра Андреева/Андрей Рублёв (оба — Россия);

Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия);

Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия);

Диана Шнайдер/Даниил Медведев (оба — Россия);

Аманда Анисимова/Лёнер Тьен (оба — США);

Александра Эала (Филиппины)/Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Лейла Фернандес (Канада)/Фрэнсис Тиафо (США);

Тэйлор Таунсенд (США)/Александр Зверев (Германия);

Елена-Габриэла Русе (Румыния)/Нуну Боржеш (Португалия);

Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания);

Наоми Осака/Кей Нисикори (оба — Япония);

Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия);

Катержина Синякова (Чехия)/Генри Паттен (Великобритания);

Питон Стирнс/Престон Стирнс (оба — США).

Смешанный парный разряд US Open — 2026 пройдёт с 24 по 26 августа.