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«Новинка, которая привлечёт аудиторию». Крейг Тайли — о миксте на US Open — 2026

«Новинка, которая привлечёт аудиторию». Крейг Тайли — о миксте на US Open — 2026
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Генеральный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Крейг Тайли высказался о заявках микста на US Open — 2026, где сыграют звёзды рейтингов АТP и WTA мужского и женского одиночных разрядов.

«Всякий раз, когда удаётся собрать женщин и мужчин в одной команде, теннис показывается в его лучшем виде — именно это и делают соревнования в смешанном парном разряде. Мы гордимся тем, что снова собираем лучших игроков мира в формате, который обеспечит захватывающее зрелище для наших болельщиков. Соревнования в смешанном парном разряде — это новинка, которая привлечёт новую аудиторию и даст нашим болельщикам ещё одну возможность увидеть, как звёзды соревнуются вместе», — приводит слова Тайли пресс-служба US Open.

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