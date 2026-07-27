«Новинка, которая привлечёт аудиторию». Крейг Тайли — о миксте на US Open — 2026

Генеральный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Крейг Тайли высказался о заявках микста на US Open — 2026, где сыграют звёзды рейтингов АТP и WTA мужского и женского одиночных разрядов.

«Всякий раз, когда удаётся собрать женщин и мужчин в одной команде, теннис показывается в его лучшем виде — именно это и делают соревнования в смешанном парном разряде. Мы гордимся тем, что снова собираем лучших игроков мира в формате, который обеспечит захватывающее зрелище для наших болельщиков. Соревнования в смешанном парном разряде — это новинка, которая привлечёт новую аудиторию и даст нашим болельщикам ещё одну возможность увидеть, как звёзды соревнуются вместе», — приводит слова Тайли пресс-служба US Open.