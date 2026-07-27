«Не понимаешь, что происходит, так как не виноват». Ваньоции — о допинг-скандале Синнера

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как команда восприняла новость о дисквалификации теннисиста из-за положительной допинг-пробы. Клостебол в организме спортсмена был обнаружен в 2024 году, трёхмесячную дисквалификацию он получил в начале 2025-го.

– Когда его дисквалифицировали из-за дела с мазью, вы беспокоились, что Синнер может сломаться?

– Это был, несомненно, сложный момент. Ты не понимаешь, что происходит, так как не виноват. Но в теннисе мы привыкли всегда видеть стакан наполовину полным и переворачивать всё с ног на голову. Ты выбыл на ранней стадии «Ролан Гаррос»? Будет больше времени на подготовку к Уимблдону. Тебя дисквалифицировали? Есть время восстановиться, набраться сил подправить технику. Вот так всегда выбираешься из водоворота событий. И Янник в этом плане феноменален: когда он выходит на корт, стирает всё, что происходит снаружи, отбрасывает это. Важен только сам матч, — цитирует Ваньоцци Corriere della Sera.