Музетти вышел во второй круг «пятисотника» в Вашингтоне на снятии Арнальди

15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Вашингтоне на снятии соперника Маттео Арнальди, также представляющего Италию и занимающего в мировом рейтинге 35-е место. Встреча продлилась 41 минуту. В первом сете Лоренцо повесил Арнальди «баранку», во второй партии счёт дошёл до 3:1 также в пользу Музетти.

Арнальди сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Музетти подал навылет трижды, не сделал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге соперником Лоренцо станет победитель матча между Закари Свайдой и Александаром Вукичем.