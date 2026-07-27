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Маттео Арнальди — Лоренцо Музетти, результат матча 27 июля 2026, Rt, 1-й круг; ATP 500 Вашингтон

Музетти вышел во второй круг «пятисотника» в Вашингтоне на снятии Арнальди
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Вашингтоне на снятии соперника Маттео Арнальди, также представляющего Италию и занимающего в мировом рейтинге 35-е место. Встреча продлилась 41 минуту. В первом сете Лоренцо повесил Арнальди «баранку», во второй партии счёт дошёл до 3:1 также в пользу Музетти.

Арнальди сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Музетти подал навылет трижды, не сделал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

Вашингтон (м). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 20:50 МСК
Маттео Арнальди
35
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0 		1
6 		3
         
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Во втором круге соперником Лоренцо станет победитель матча между Закари Свайдой и Александаром Вукичем.

Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне
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