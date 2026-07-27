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Джек Дрейпер снялся с турнира АТР-500 в Вашингтоне

Джек Дрейпер снялся с турнира АТР-500 в Вашингтоне
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147-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пропустит турнир категории АТР-500 в Вашингтоне из-за травмы левой руки. Вместо него на «пятисотнике» выступит американец Маккензи Макдональд, занимающий в мировом рейтинге 145-е место. Стартовый матч он проведёт с соотечественником Алексом Михельсеном во вторник, 28 июля.

Ранее Дрейпер был замечен в Вашингтоне на тренировке под руководством трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В этом году он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым для британца с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне в минувшем июне, где британец дошёл до полуфинала.

Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне
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