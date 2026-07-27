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Эмма Наварро — Софья Кенин, результат матча 27 июля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 500 Вашингтон

Наварро с «баранкой» обыграла Кенин на старте «пятисотника» в Вашингтоне
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26-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне одолела соотечественницу Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 116-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:5.

Вашингтон (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 19:50 МСК
Эмма Наварро
26
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Софья Кенин
116
США
Софья Кенин
С. Кенин

По ходу матча Наварро сделала 18 эйсов, допустила девять двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Кенин подала навылет три раза, сделала четыре двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, ранее одолевшей датчанку Клару Таусон.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
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