Наварро с «баранкой» обыграла Кенин на старте «пятисотника» в Вашингтоне

26-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне одолела соотечественницу Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 116-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:5.

По ходу матча Наварро сделала 18 эйсов, допустила девять двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Кенин подала навылет три раза, сделала четыре двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, ранее одолевшей датчанку Клару Таусон.