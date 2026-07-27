Наварро с «баранкой» обыграла Кенин на старте «пятисотника» в Вашингтоне
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26-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне одолела соотечественницу Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 116-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:5.
Вашингтон (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 19:50 МСК
26
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
116
Софья Кенин
С. Кенин
По ходу матча Наварро сделала 18 эйсов, допустила девять двойных ошибок и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Кенин подала навылет три раза, сделала четыре двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Наварро сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, ранее одолевшей датчанку Клару Таусон.
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