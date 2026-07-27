Ига Швёнтек поделилась фото с поездки в Бостон, где посетила концерт Арианы Гранде

Победительница шести турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала у себя на странице в соцсети фотографии, сделанные во время поездки в американский город Бостон. Там спортсменка посетила концерт известной поп-исполнительницы Арианы Гранде.

Фото: Личный архив Иги Швёнтек

Фото: Личный архив Иги Швёнтек

Фото: Личный архив Иги Швёнтек

«Небольшая остановка в Бостоне, чтобы увидеть Ариану Гранде вживую и впервые изучить город. Вау, какое потрясающее место! Я обязательно вернусь», — подписала серию фото Швёнтек.

На минувшем Уимблдоне Швёнтек не смогла пройти дальше третьего круга. Следующим турниром, на который заявлена теннисистка, является «тысячник» в Торонто. Соревнования в Канаде пройдут со 2 по 13 августа.