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Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: Диана и Винус взяли первый сет матча в Вашингтоне

Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: Диана и Винус взяли первый сет матча в Вашингтоне
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Сегодня, 27 июля, на хардовых кортах Вашингтона стартовал турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход во второй круг дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сражается с парой Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США).

Вашингтон — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		3
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
США
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон

Стартовый сет продлился 38 минут и остался за Шнайдер/Уильямс. Диана и Винус завершили партию со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шнайдер и Уильямс также сыграют на текущем «пятисотнике» в одиночном разряде. Россиянка проведёт стартовый матч именно с победительницей встречи с участием Уильямс, которая сразится в первом круге с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Сетка парного WTA-500 в Вашингтоне
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