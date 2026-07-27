Шнайдер/Уильямс — Эйкери/Глисон: Диана и Винус взяли первый сет матча в Вашингтоне

Сегодня, 27 июля, на хардовых кортах Вашингтона стартовал турнир категории WTA-500 в парном разряде. В рамках игрового дня за выход во второй круг дуэт россиянки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс сражается с парой Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США).

Стартовый сет продлился 38 минут и остался за Шнайдер/Уильямс. Диана и Винус завершили партию со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шнайдер и Уильямс также сыграют на текущем «пятисотнике» в одиночном разряде. Россиянка проведёт стартовый матч именно с победительницей встречи с участием Уильямс, которая сразится в первом круге с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.