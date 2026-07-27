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Джек Дрейпер обратился к болельщикам после снятия с «пятисотника» в Вашингтоне

Джек Дрейпер обратился к болельщикам после снятия с «пятисотника» в Вашингтоне
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147-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал у себя на странице в соцсети пост после снятия с турнира категории АТР-500 в Вашингтоне из-за травмы руки.

«Последние месяцы не ощущал ничего, кроме невзгод и неудач. Большую часть времени провёл в сомнениях, но с надеждой, что смогу делать шаги вперёд и находить пути для прогресса. По выходным я рефлексирую… Благодарен за борьбу и преподносимые уроки. Было очень непросто обрести спокойствие, но уверен, что приближаюсь к тому, чего давно хотел. Мне повезло встретить людей, которые помогают мне выбраться из этой бури, поэтому мы продолжаем бороться. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написал Дрейпер.

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