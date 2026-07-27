Диана Шнайдер и Винус Уильямс вышли во второй круг парного «пятисотника» в Вашингтоне
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Дуэт российской теннисистки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс вышел во второй круг парного разряда турнира категории категории WTA-500 в Вашингтоне. На старте соревнований спортсменки за 1 час 23 минуты обыграли пару Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счётом 6:3, 6:4.
Вашингтон — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:05 МСК
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон
По ходу матча Шнайдер/Уильямс сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. Эйкери/Глисон подали навылет два раза, сделали столько же двойных ошибок, а также реализовали два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Шнайдер/Уильямс сразятся с победительницами матча между Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань и Анной Данилиной/Лейлой Фернандес.
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