Диана Шнайдер и Винус Уильямс вышли во второй круг парного «пятисотника» в Вашингтоне

Дуэт российской теннисистки Дианы Шнайдер и американки Винус Уильямс вышел во второй круг парного разряда турнира категории категории WTA-500 в Вашингтоне. На старте соревнований спортсменки за 1 час 23 минуты обыграли пару Улрикке Эйкери (Норвегия) и Куинн Глисон (США) со счётом 6:3, 6:4.

По ходу матча Шнайдер/Уильямс сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. Эйкери/Глисон подали навылет два раза, сделали столько же двойных ошибок, а также реализовали два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Шнайдер/Уильямс сразятся с победительницами матча между Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань и Анной Данилиной/Лейлой Фернандес.