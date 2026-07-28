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Тейлор Фриц — Зизу Бергс, результат матча 27 июля 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 500 Вашингтон

Тейлор Фриц с победы стартовал на турнире АТР-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над представителем Бельгии Зизу Бергсом, занимающим в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Зизу Бергс
36
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

По ходу матча Фриц сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Бергс подал навылет пять раз, столько же сделал двойных ошибок, а также не реализовал ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между Камилем Майхшаком и Томми Полом.

Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне
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