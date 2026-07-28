Тейлор Фриц с победы стартовал на турнире АТР-500 в Вашингтоне

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над представителем Бельгии Зизу Бергсом, занимающим в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

По ходу матча Фриц сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Бергс подал навылет пять раз, столько же сделал двойных ошибок, а также не реализовал ни один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между Камилем Майхшаком и Томми Полом.