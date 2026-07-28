15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц одержал 250-ю победу на харде

Тейлор Фриц одержал 250-ю победу на харде
Комментарии

Для 10-й ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица победа в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне стала 250-й на харде на уровне ATP. На старте турнира в столице США он за 1 час 20 минут одолел представителя Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Зизу Бергс
36
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между Камилем Майхшаком (Польша) и Томми Полом (США).

В текущем сезоне Фриц не выиграл ни одного титула. Он доходил до финалов на «пятисотниках» в Галле и Далласе, а также турнире АТР-250 в Штутгарте. Все три финальных матча в этом году Фриц проиграл. На минувшем Уимблдоне он не прошёл дальше четвертьфинала.

Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне
Материалы по теме
Тейлор Фриц с победы стартовал на турнире АТР-500 в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android