Тейлор Фриц одержал 250-ю победу на харде

Для 10-й ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица победа в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне стала 250-й на харде на уровне ATP. На старте турнира в столице США он за 1 час 20 минут одолел представителя Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4.

В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между Камилем Майхшаком (Польша) и Томми Полом (США).

В текущем сезоне Фриц не выиграл ни одного титула. Он доходил до финалов на «пятисотниках» в Галле и Далласе, а также турнире АТР-250 в Штутгарте. Все три финальных матча в этом году Фриц проиграл. На минувшем Уимблдоне он не прошёл дальше четвертьфинала.