Тейлор Фриц одержал 250-ю победу на харде
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Для 10-й ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица победа в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне стала 250-й на харде на уровне ATP. На старте турнира в столице США он за 1 час 20 минут одолел представителя Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4.
Вашингтон (м). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:10 МСК
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
36
Зизу Бергс
З. Бергс
В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между Камилем Майхшаком (Польша) и Томми Полом (США).
В текущем сезоне Фриц не выиграл ни одного титула. Он доходил до финалов на «пятисотниках» в Галле и Далласе, а также турнире АТР-250 в Штутгарте. Все три финальных матча в этом году Фриц проиграл. На минувшем Уимблдоне он не прошёл дальше четвертьфинала.
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