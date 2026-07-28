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Сетки мужского и женского одиночного разрядов US Open — 2026 станут известны 27 августа

Сетки мужского и женского одиночного разрядов US Open — 2026 станут известны 27 августа
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Сетки турнира US Open — 2026 в мужском и женском одиночном разрядах будут опубликованы 27 августа. Об этом сообщил журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший Янника Синнера (Италия) со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. У женщин победительницей в 2025 году стала белоруска Арина Соболенко. В заключительном матче турнира она оказалась сильнее представительницы США Аманды Анисимовой, обыграв её со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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