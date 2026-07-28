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Арина Соболенко показала совместную тренировку со своей собакой

Арина Соболенко показала совместную тренировку со своей собакой
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своей тренировкой, которую проводит совместно с собакой породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Эш.

Белорусская спортсменка показала, как занимается со специальной гимнастической резинкой.

Фото: Из соцсетей Арины Соболенко

«Эш думает, что он большая собака», — подписала видео Соболенко в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что в миксте US Open Соболенко выступит в паре с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

В этом году Соболенко выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

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