36-летний Нисикори с победы стартовал на турнире АТР-500 в Вашингтоне

721-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори (лучшее место в карьере — 4) вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над представителем Китая Цзюнчэном Шаном, занимающим в мировом рейтинге 270-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

По ходу матча Нисикори сделал четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из девяти. Шан подал навылет шесть раз, сделал две двойных ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Нисикори сразится с победителем матча между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.