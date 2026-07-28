36-летний Нисикори с победы стартовал на турнире АТР-500 в Вашингтоне
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721-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори (лучшее место в карьере — 4) вышел во второй круг турнира категории АТР-500 после победы над представителем Китая Цзюнчэном Шаном, занимающим в мировом рейтинге 270-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.
Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 00:10 МСК
721
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
270
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
По ходу матча Нисикори сделал четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из девяти. Шан подал навылет шесть раз, сделал две двойных ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Нисикори сразится с победителем матча между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.
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