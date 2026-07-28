Людмила Самсонова совершила камбэк и вырвала победу у Мэдисон Киз на турнире в Вашингтоне
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70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 после победы над представительницей США Мэдисон Киз, занимающей в мировом рейтинге 22-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 01:10 МСК
70
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
22
Мэдисон Киз
М. Киз
По ходу матча Самсонова сделала пять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Киз подала навылет 10 раз, сделала семь двойных ошибок, а также реализовала три из шести заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге Самсонова сразится с победительницей матча между Джульетой Пареджей (США) и китаянкой Ван Синьюй.
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