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Людмила Самсонова — Мэдисон Киз, результат матча 28 июля 2026 года, счёт 2:1, 1-й круг WTA-500 в Вашингтоне

Людмила Самсонова совершила камбэк и вырвала победу у Мэдисон Киз на турнире в Вашингтоне
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70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 после победы над представительницей США Мэдисон Киз, занимающей в мировом рейтинге 22-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 01:10 МСК
Людмила Самсонова
70
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Мэдисон Киз
22
США
Мэдисон Киз
М. Киз

По ходу матча Самсонова сделала пять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Киз подала навылет 10 раз, сделала семь двойных ошибок, а также реализовала три из шести заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Самсонова сразится с победительницей матча между Джульетой Пареджей (США) и китаянкой Ван Синьюй.

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Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
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