Людмила Самсонова совершила камбэк и вырвала победу у Мэдисон Киз на турнире в Вашингтоне

70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 после победы над представительницей США Мэдисон Киз, занимающей в мировом рейтинге 22-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

По ходу матча Самсонова сделала пять эйсов, допустил 14 двойных ошибок и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Киз подала навылет 10 раз, сделала семь двойных ошибок, а также реализовала три из шести заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Самсонова сразится с победительницей матча между Джульетой Пареджей (США) и китаянкой Ван Синьюй.