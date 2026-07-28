Татьяна Прозорова с победы стартовала на турнире WTA-250 в Мемфисе

181-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 после победы над представительницей Аргентины Соланой Сьеррой, занимающей в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

По ходу матча Прозорова сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11. Сьерра подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок, а также реализовала два из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Прозорова сразится с победительницей матча между двумя американками Мэри Стояной и Питон Стирнс.