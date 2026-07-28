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Солана Сьерра — Татьяна Прозорова, результат матча 28 июля 2026 года, счёт 1:2, 1-й круг WTA-250 в Мемфисе

Татьяна Прозорова с победы стартовала на турнире WTA-250 в Мемфисе
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181-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 после победы над представительницей Аргентины Соланой Сьеррой, занимающей в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

Мемфис. 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 02:25 МСК
Солана Сьерра
86
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 2
6 		5 6
         
Татьяна Прозорова
181
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

По ходу матча Прозорова сделала три эйса, допустила четыре двойных ошибки и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11. Сьерра подала навылет один раз, сделала семь двойных ошибок, а также реализовала два из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Прозорова сразится с победительницей матча между двумя американками Мэри Стояной и Питон Стирнс.

Календарь турнира WTA-250 в Мемфисе (ж)
Сетка турнира WTA-250 в Мемфисе (ж)
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