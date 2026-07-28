Турнир АТР-500, Вашингтон: результаты матчей 28 июля
27 июля в Вашингтоне (США) стартовал розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.
Теннис. ATP 500. Вашингтон, США. Результаты матчей 28 июля:
- Алехандро Табило (Чили) – Тэллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6, 4:6, 6:4;
- Лоренцо Музетти (Италия) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:0, 3:1;
- Тэйлор Фриц (США) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 6:4;
- Александр Вукич (Австралия) – Закари Свайда (США) – 6:3, 6:1;
- Кей Нисикори (Япония) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 6:3, 6:3, 6:4;
- Фрэнсис Тиафо (США) – Теренс Атман (Франция) – 6:4, 3:6, 4:6.
Турнир проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.
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