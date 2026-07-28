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Результаты турнира WTA-500 в Вашингтоне на 28 июля

Результаты турнира WTA-500 в Вашингтоне на 28 июля
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В столице США завершился первый игровой день турнира категории WTA-500. По его итогам во второй круг соревнований вышли семь теннисисток.

  • Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
  • Американка Эмма Наварро оказалась сильнее своей соотечественницы Софии Кенин — 6:0, 7:5.
  • Датчанка Клара Таусон проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто — 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).
  • Представительница Великобритании Кэти Бултер проиграла американке Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 2:6, 6:2.
  • Канадка Лейла Фернандес уверенно обыграла польку Магду Линетт — 6:1, 6:4.
  • Представительница Индонезии Джаниче Чен вышла во второй круг после победы над словачкой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:2.
  • Наоми Осака получила путёвку во второй круг без борьбы, так как её соперница снялась с турнира.
Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
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