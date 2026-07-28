Фрэнсис Тиафо проиграл на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне
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19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо на старте турнира категории АТР-500 в Вашингтоне уступил представителю Франции Терренсу Атману, занимающему в мировом рейтинге 56-е место. Встреча соперников продолжалась два часа четыре минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 04:05 МСК
19
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
56
Теренс Атман
Т. Атман
По ходу матча Тиафо сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх. Атман подал навылет девять раз, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал три из шести заработанных брейк-пойнтов.
Турнир проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.
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