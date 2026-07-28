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Фрэнсис Тиафо проиграл на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне

Фрэнсис Тиафо проиграл на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне
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19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо на старте турнира категории АТР-500 в Вашингтоне уступил представителю Франции Терренсу Атману, занимающему в мировом рейтинге 56-е место. Встреча соперников продолжалась два часа четыре минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 04:05 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Теренс Атман
56
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

По ходу матча Тиафо сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх. Атман подал навылет девять раз, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал три из шести заработанных брейк-пойнтов.

Турнир проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне
Календарь турнира в Вашингтоне
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