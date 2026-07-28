Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 28 июля

Сегодня, 28 июля, в Вашингтоне (США) продолжится розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Расписание матчей на 28 июля (время московское):

18:00. Джульета Пареджа (США) — Ван Синьюй (Китай);

18:00. Кристина Букша (Испания) — Полина Кудерметова (Узбекистан);

20:00. Александра Эала (Филиппины) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

22:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Анна Калинская (Россия);

23:30. Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).