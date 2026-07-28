Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 28 июля

Сегодня, 28 июля, в Вашингтоне (США) продолжается розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Расписание матчей на 28 июля, мск:

18:00 Уго Умбер (Франция) – Андрес Мартин (США Q);

18:00 Камиль Майхшак (Польша) – Томми Пол (США);

19:30 Артюр Фис (Франция, 8) – Рафаэль Ходар (Испания);

19:30 Адриан Маннарино (Франция) – Лёнер Тьен (США, 5);

21:00 Маркос Гирон (США, Q) – Круз Ллейтон Хьюитт (Австралия, Q);

21:00 Брэндон Накашима (США) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

21:30 Мартин Дамм-мл. (США, Q) – Бен Шелтон (США, 2);

22:30 Тревор Свайда (США, Q) – Якуб Меншик (Чехия, 7);

1:00 Алекс де Минор (Австралия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, WC).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.