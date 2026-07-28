«Она очень помогает мне в трудные моменты». Фернандес — о поддержке от Винус Уильямс

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (34-й номер рейтинга) рассказала о поддержке, которую получает от семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс.

«У Винус определённо есть располагающая к себе аура, она всегда хочет поддержать и помочь, насколько это возможно. Я постоянно вижу её, её мужа или кого-то из её команды на моих матчах. После каждой игры они присылают сообщение с поздравлениями или словами поддержки, чтобы я продолжала двигаться дальше. Это очень помогает мне в трудные моменты, а в хорошие — продолжать идти вперёд, потому что я знаю, что она проходила через эти победы и поражения и всегда находила способ восстановиться.

Было интересно увидеть менталитет чемпионки, легенды, которая не слишком много думает, но достаточно верит в себя, чтобы сказать: да, если я ударю по мячу по прямой с правильным намерением, он попадёт. В этом нет сомнений. Даже если она ошибается, то следующий мяч точно попадёт в цель. Было здорово пережить этот опыт (Фернандес играла в миксте с Винус Уильямс на US Open — 2025. – Прим. «Чемпионата») в прошлом году, а затем увидеть её в этом году за пределами корта — она не изменилась. Я почти уверена, что она была такой же и в молодости», – приводит слова Фернандес Punto de Break.