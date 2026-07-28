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Иржи Легечка начал сотрудничество с бывшим тренером Оже-Альяссима

Иржи Легечка начал сотрудничество с бывшим тренером Оже-Альяссима
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Новым тренером чешского теннисиста Иржи Легечки, занимающего 12-ю строчку мирового рейтинга, стал бывший тренер канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима француз Фредерик Фонтан.

Фонтан сопровождает Легечку на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе, Мексика.

Напомним, после проигрыша в четвёртом круге Уимблдона-2026 Иржи Легечка прекратил восьмилетнее сотрудничество со своим тренером Михалом Навратилом, заявив, что это необходимо для перехода на новый этап в теннисной жизни.

Под руководством Навратила Иржи Легечка выиграл два турнира: ATP-250 в Аделаиде в 2024 году и ATP-250 в Брисбене в 2025 году.

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