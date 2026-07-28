«У меня было много другой работы». Пегула — о подготовке к хардовому сезону

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, как проходила её подготовка к североамериканскому сезону теннисного тура.

«У меня не было много времени на подготовку. Я много путешествовала, и у меня было много другой работы, не связанной с кортом: внекортовые дела и обязательства, которые я запланировала.

Изначально я не должна была играть здесь [на турнире WTA-500 в Вашингтоне]. Я добавила этот турнир в своё расписание, потому что решила, что он проводится в хорошее время. Это удобный турнир для участия, особенно перед Торонто и Цинциннати. Я посетила пару свадеб, отлично провела время, а в промежутках много работала. Моя подготовка, вероятно, была неидеальной, но что есть, то есть. Я рада сыграть», – сказала Пегула на пресс-конференции.

Своё выступление на турнире в Вашингтоне Джессика Пегула начнёт со второго круга.