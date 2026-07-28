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Григор Димитров снялся с турнира в Лос-Кабосе из-за бурсита

Григор Димитров снялся с турнира в Лос-Кабосе из-за бурсита
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Болгарский теннисист Григор Димитров (140-й номер рейтинга) снялся с турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе, Мексика, из-за бурсита.

«В пятницу на тренировке я почувствовал дискомфорт в ноге, из-за этого не смог тренироваться в выходные. После медицинского обследования выяснилось, что у меня бурсит, поэтому врачи рекомендовали мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении», – написал Димитров на своей странице в социальных сетях.

Григор Димитров получил уайлд-кард на турнир в Лос-Кабосе и должен был сыграть с французским теннисистом Моизом Куаме.

Бурсит – воспаление суставной сумки (бурсы), из-за которого в ней скапливается лишняя жидкость.

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