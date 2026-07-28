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«Я точно помог ему пройти дальше». Тиафо — о поражении от Атмана в 1-м круге Вашингтона

«Я точно помог ему пройти дальше». Тиафо — о поражении от Атмана в 1-м круге Вашингтона
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-я строчка рейтинга) прокомментировал свой проигрыш французу Теренсу Атману (56-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США. Счёт встречи – 4:6, 6:3, 6:4 в пользу французского теннисиста.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 04:05 МСК
Фрэнсис Тиафо
19
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Теренс Атман
56
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

«Выражаю своё уважение ему [Атману] за победу в матче, но с моей стороны была очень-очень плохая игра. Я каждый год выступаю на этом турнире и никогда не показывал такой игры, как сегодня. Я был вялым. Просто недостаточно хорош. Знаете, отдаю Теренсу должное, но я определённо помог ему выйти во второй круг.

Я очень разочаровал самого себя. Особенно учитывая год, который у меня выдаётся, это крайне плохой результат. Честно говоря, это всё, что я могу сказать. У меня были большие надежды. Мне очень больно от этого поражения», – сказал Тиафо на пресс-конференции после матча.

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