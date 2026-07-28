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«Мы можем стать отличной командой». Винус Уильямс — об игре в паре с Дианой Шнайдер

«Мы можем стать отличной командой». Винус Уильямс — об игре в паре с Дианой Шнайдер
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Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об игре в паре с российской теннисисткой Дианой Шнайдер на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). В первом круге дуэт одержал победу над норвежкой Улрикке Эйкери и американкой Куинн Глисон со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
США
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон

«Я знаю, что она [Шнайдер] добивалась успеха в парах. Видела, как она хорошо играет, поэтому подумала: «Окей, мы можем стать отличной командой». Я очень рада, что она согласилась, потому что серия US Open длинная и нужно беречь энергию. Играть в двух разрядах непросто. Но, думаю, это было правильное решение.

Я сказала Диане в середине матча: «Теперь мы можем расслабиться и получать удовольствие». Сегодня мы показали такой хороший теннис, что начали наслаждаться игрой по-настоящему», – сказала Уильямс на послематчевой пресс-конференции.

Сетка парного разряда WTA-500 в Вашингтоне (ж)
Календарь парного разряда WTA-500 в Вашингтоне (ж)
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