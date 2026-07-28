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Наоми Осака назвала причину, по которой выступает в необычных нарядах

Наоми Осака назвала причину, по которой выступает в необычных нарядах
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13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему выходит в необычных нарядах на теннисные матчи.

«Как теннисистка я могла бы сидеть перед микрофоном и говорить о теннисе очень долго, потому что это привычный для меня мир. Выходя за его рамки и занимаясь модой, я начала общаться с людьми, которых раньше никогда не встречала. Я просто пытаюсь попасть в те сферы, в которых никогда не представляла себя», – сказала Осака во время общения с прессой в рамках медиадня турнира WTA-500 в Вашингтоне, США.

На турнире в Вашингтоне Осака начнёт своё выступление со второго круга. Её соперницей будет американка Эшлин Крюгер, занимающая 67-ю строчку рейтинга.

Вашингтон (ж). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 17:00 МСК
Эшлин Крюгер
67
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
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Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Турнирная сетка WTA-500 в Вашингтоне
Календарь WTA-500 в Вашингтоне
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