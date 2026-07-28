Алекс де Минор — об ATP-500 в Вашингтоне: здесь ты не покажешь свою лучшую игру

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал об условиях на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).

– Ты действующий чемпион здесь. В прошлом году пришлось пройти через тяжёлый финал с Алехандро [Давидович-Фокиной]. Это был красочный финал. Каждый теннисный сезон, конечно, разный, но, возвращаясь сюда, чувствуешь ли ты, что на этой неделе сможешь извлечь что-то из прошлогоднего опыта, что поможет тебе по ходу сетки?

– Да, думаю, одна из вещей, которую я вынес из прошлого года, — это то, что условия здесь не самые простые. Мяч летит довольно быстро, корт быстрый. Особенно если играешь днём, очень редко удаётся показать свой лучший теннис.

Нужно быть готовым к тому, что здесь ты не сможешь показать свою лучшую игру, но многое решает то, как ты ментально настроен, как борешься за каждое очко. Так что я определённо могу многое взять из прошлого года и учиться на этих ситуациях. Очевидно, что здесь отличные условия для подачи, так что, если ты хорошо подаёшь, это поможет тебе занять правильные позиции. Так что много внимания уделяю этому. Это моя первая неделя после перерыва, так что больших ожиданий нет. Пока я просто здесь, наслаждаюсь возвращением в ритм. Я знаю, что буду прогрессировать и становиться лучше с каждым днём, – сказал де Минор на предматчевой пресс-конференции.

В 2025 году Алекс де Минор выиграл в финальном матче турнира в Вашингтоне у испанца Алехандро Давидович-Фокины со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3).

В этом году Алекс де Минор встретится в первом круге турнира с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (51-я строчка рейтинга).