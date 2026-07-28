«Становится всё труднее». Алекс де Минор — о нахождении в топе рейтинга

Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий шестую строчку рейтинга, рассказал о своём психологическом состоянии в статусе топ-игрока.

«Честность приходит естественно в моменты поражений. Как любой спортсмен, ты оказываешь на себя большое давление, потому что хочешь достичь определённых целей, хочешь продолжать покорять новые вершины. Одна из самых сложных вещей в спорте — это когда ты поднимаешься всё выше и выше. С каждой вершиной становится всё труднее. Ты чувствуешь, как будто упираешься в стену.

Нужно находить разные способы или обманывать свой собственный разум, чтобы верить, что есть ещё чего достичь. Именно это я и чувствую. Если бы я не чувствовал этого, я бы, наверное, не расстраивался из-за некоторых результатов. Я чувствую, что у меня ещё есть что дать. И я рад тому, что будет дальше», – сказал де Минор на пресс-конференции перед матчем на турнире ATP-500 в Вашингтоне, США.

В первом круге турнира Алекс де Минор встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (51-й номер рейтинга).