Наоми Осака рассказала, какую победу считает самой значимой в своей карьере

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объяснила, почему победу на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США) в 2018 году считает самой важной в карьере.

– Какой прорыв ты считаешь самым важным? Был ли это турнир в Индиан-Уэллсе или US Open? Как сильно меняется жизнь после таких побед?

– Забавно: когда я выиграла Индиан-Уэллс, я думала: «Жизнь не может быть безумнее». Для меня эта победа действительно особенная, потому что моя мама постоянно работала, я её почти не видела, а после этой победы она смогла уйти на пенсию. Я думала, это пик. Потом был US Open и всё, что за ним последовало. Такие моменты продолжаются. Я думала: «Ну, вот он, уровень». Вообще я не хочу быть знаменитой, так что мне комфортно там, где я сейчас. Но теперь меня знают больше благодаря моде, чем теннису. Но я не хочу так говорить, потому что я хорошо играю в этом сезоне (смеётся). Каждый момент — это всплеск, и всё постепенно идёт вверх. Как только я думаю, что всё устаканилось, случается что-то новое. Что касается перемен в жизни — я никогда не считала себя знаменитой, поэтому всё, что я делаю, я делала и раньше, – сказала Осака на пресс-конференции перед матчем на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).

На турнире в Вашингтоне Осака начнёт своё выступление со второго круга. Её соперницей будет американка Эшлин Крюгер, занимающая 67-ю строчку рейтинга.