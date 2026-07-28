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Наоми Осака рассказала, какую победу считает самой значимой в своей карьере

Наоми Осака рассказала, какую победу считает самой значимой в своей карьере
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13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объяснила, почему победу на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США) в 2018 году считает самой важной в карьере.

– Какой прорыв ты считаешь самым важным? Был ли это турнир в Индиан-Уэллсе или US Open? Как сильно меняется жизнь после таких побед?
– Забавно: когда я выиграла Индиан-Уэллс, я думала: «Жизнь не может быть безумнее». Для меня эта победа действительно особенная, потому что моя мама постоянно работала, я её почти не видела, а после этой победы она смогла уйти на пенсию. Я думала, это пик. Потом был US Open и всё, что за ним последовало. Такие моменты продолжаются. Я думала: «Ну, вот он, уровень». Вообще я не хочу быть знаменитой, так что мне комфортно там, где я сейчас. Но теперь меня знают больше благодаря моде, чем теннису. Но я не хочу так говорить, потому что я хорошо играю в этом сезоне (смеётся). Каждый момент — это всплеск, и всё постепенно идёт вверх. Как только я думаю, что всё устаканилось, случается что-то новое. Что касается перемен в жизни — я никогда не считала себя знаменитой, поэтому всё, что я делаю, я делала и раньше, – сказала Осака на пресс-конференции перед матчем на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).

На турнире в Вашингтоне Осака начнёт своё выступление со второго круга. Её соперницей будет американка Эшлин Крюгер, занимающая 67-ю строчку рейтинга.

Вашингтон (ж). 2-й круг
29 июля 2026, среда. 17:00 МСК
Эшлин Крюгер
67
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Не начался
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Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Турнирная сетка WTA-500 в Вашингтоне
Календарь WTA-500 в Вашингтоне
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