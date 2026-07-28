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«В Европе позолоченная и привилегированная жизнь». Носкова — о мыслях во время путешествий

«В Европе позолоченная и привилегированная жизнь». Носкова — о мыслях во время путешествий
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Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, о чём её заставила задуматься поездка в Танзанию.

«Я всегда говорила, что теннис для меня — это способ познать нечто новое. В прошлом году я была в Танзании. Из той поездки я вынесла осознание того, что у нас здесь, в Европе, очень позолоченная и привилегированная жизнь. Другая сторона земного шара совсем иная, и мы должны ценить всё, что у нас есть», – сказала Носкова во время встречи с президентом Чехии Петром Павлом.

11 июля Линда Носкова выиграла свой первый титул «Большого шлема» – Уимблдон-2026. В финале она победила свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую шестую строчку рейтинга, со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

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