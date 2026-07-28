Стал известен финальный состав участников Кубка Лэйвера — 2026, Синнер опять не сыграет
Стал известен окончательный состав участников команд на Кубке Лэйвера — 2026. Турнир пройдёт с 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания.
За команду Европы сыграют:
- Александр Зверев (Германия, вторая ракетка мира);
- Карлос Алькарас (Испания, 3);
- Флавио Коболли (Италия, 9);
- Якуб Меншик (Чехия, 17);
- Рафаэль Ходар (Испания, 24);
- Каспер Рууд (Норвегия, 13).
Сборную мира представят:
- Алекс де Минор (Австралия, 6);
- Бен Шелтон (США, 8);
- Тейлор Фриц (США, 10);
- Александр Бублик (Казахстан, 11);
- Лёнер Тьен (США, 16);
- Томми Пол (США, 21).
Стоит отметить, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ни разу не принимал участия в этом турнире.
Действующим чемпионом Кубка Лэйвера является сборная мира, в составе которой в 2025 году выступали Райли Опелка, Жоао Фонсека, Алекс Михельсон, Тейлор Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло.
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