Стал известен финальный состав участников Кубка Лэйвера — 2026, Синнер опять не сыграет

Стал известен окончательный состав участников команд на Кубке Лэйвера — 2026. Турнир пройдёт с 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания.

За команду Европы сыграют:

Александр Зверев (Германия, вторая ракетка мира);

Карлос Алькарас (Испания, 3);

Флавио Коболли (Италия, 9);

Якуб Меншик (Чехия, 17);

Рафаэль Ходар (Испания, 24);

Каспер Рууд (Норвегия, 13).

Сборную мира представят:

Алекс де Минор (Австралия, 6);

Бен Шелтон (США, 8);

Тейлор Фриц (США, 10);

Александр Бублик (Казахстан, 11);

Лёнер Тьен (США, 16);

Томми Пол (США, 21).

Стоит отметить, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ни разу не принимал участия в этом турнире.

Действующим чемпионом Кубка Лэйвера является сборная мира, в составе которой в 2025 году выступали Райли Опелка, Жоао Фонсека, Алекс Михельсон, Тейлор Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло.