15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен финальный состав участников Кубка Лэйвера — 2026, Синнер опять не сыграет

Стал известен финальный состав участников Кубка Лэйвера — 2026, Синнер опять не сыграет
Комментарии

Стал известен окончательный состав участников команд на Кубке Лэйвера — 2026. Турнир пройдёт с 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания.

За команду Европы сыграют:

  • Александр Зверев (Германия, вторая ракетка мира);
  • Карлос Алькарас (Испания, 3);
  • Флавио Коболли (Италия, 9);
  • Якуб Меншик (Чехия, 17);
  • Рафаэль Ходар (Испания, 24);
  • Каспер Рууд (Норвегия, 13).

Сборную мира представят:

  • Алекс де Минор (Австралия, 6);
  • Бен Шелтон (США, 8);
  • Тейлор Фриц (США, 10);
  • Александр Бублик (Казахстан, 11);
  • Лёнер Тьен (США, 16);
  • Томми Пол (США, 21).

Стоит отметить, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ни разу не принимал участия в этом турнире.

Действующим чемпионом Кубка Лэйвера является сборная мира, в составе которой в 2025 году выступали Райли Опелка, Жоао Фонсека, Алекс Михельсон, Тейлор Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло.

Материалы по теме
«Его камбэк наберёт обороты». Возвращения Алькараса ждут на «Мастерсе» в Цинциннати
«Его камбэк наберёт обороты». Возвращения Алькараса ждут на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android