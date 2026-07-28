Бен Шелтон назвал главный недостаток своей игры

Восьмая ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал, с каким аспектом игры испытывает наибольшие трудности.

– Ты упомянул, что тебя немного расстраивают некоторые аспекты твоей игры. Можешь рассказать, что именно тебя расстраивает и что ты хочешь улучшить в североамериканской хардовой серии?

– В целом я бы сказал, что меня расстраивает нестабильность результатов. Не знаю, насколько это связано с моим уровнем, конкретными матчами, ситуациями, принятием решений. Но я стараюсь быть последовательным в тренировках, в жизни, в повседневных делах. Наверное, меня больше расстраивает именно нестабильность игры.

Одна из моих главных целей в туре — доходить до финалов и выигрывать титулы, и я становлюсь в этом лучше. Но часто всё очерняют ранние вылеты. Важно быть более стабильным из недели в неделю в таких ситуациях. Но это сложно. Тур очень сильный. Часто я играю с тем, кто прошёл квалификацию, а играть с соперником, который находится в хорошей форме в начале турнира, тяжело. Мы играем в сильном туре, здесь много отличных игроков. Я не говорю, что это легко, но я стремлюсь к этому и работаю над этим, – сказал Шелтон на пресс-конференции перед матчем на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).

В первом круге турнира Шелтон встретится со своим соотечественником Мартином Даммом-мл. (104-я строчка рейтинга).