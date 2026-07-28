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«Слышу об этом впервые». Шелтон — о снятии Синнера и Джоковича с «Мастерса» в Монреале

«Слышу об этом впервые». Шелтон — о снятии Синнера и Джоковича с «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий восьмую строчку рейтинга, высказался о снятии итальянца Янника Синнера (первая ракетка мира) и серба Новака Джоковича (пятый номер рейтинга) с «Мастерса» в Монреале (Канада).

– Янник и Новак не выступят в Канаде. Организаторы говорят, что нужно поговорить с ATP и что-то предпринять. Говорят, что снятие топовых игроков с турниров происходит слишком часто. Как ты к этому относишься?
– Что касается турниров и игроков, я не уверен, насколько устойчиво нынешнее устройство тура. Я вижу главную проблему в травмах. Но есть такие парни, как Синнер, которые выигрывают столько матчей, что у них колоссальная нагрузка на организм. Как Янник может играть на каждом турнире? Думаю, это нежизнеспособно. Очевидно, он знает своё тело лучше всех, как и все игроки. Если Янник и Новак чувствуют себя готовыми и ментально настроенными, они будут играть. Они не пропускают турниры без причины, на мой взгляд. Так что нужно искать компромисс. Честно говоря, я ничего не видел об этом и слышу об этом впервые, – сказал Шелтон на предматчевой пресс-конференции турнира ATP-500 в Вашингтоне (США).

В первом круге турнира Шелтон встретится со своим соотечественником Мартином Даммом-мл. (104-я строчка рейтинга).

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 21:30 МСК
Мартин Дамм-мл.
104
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
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Бен Шелтон
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США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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