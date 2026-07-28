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Дарья Касаткина — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга WTA-500 в Вашингтоне

Касаткина — Калинская: текстовая онлайн-трансляция первого круга WTA-500 в Вашингтоне
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Сегодня, 28 июля, в Вашингтоне (США) состоится матч первого круга турнира категории WTA-500, в котором сыграют 20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Австралии Дарья Касаткина, занимающая 61-ю строчку рейтинга. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Калинская (Россия) – Дарья Касаткина (Австралия). Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Касаткиной (считая матч в квалификации Кубка Кремля в 2015 году). Анна пока что сумела победить её только в третьем круге Гвадалахары-2022 — 6:2, 2:6, 6:3. После этого теннисистки сыграли ещё во втором круге Аделаиды-2024 (тогда это тоже было дерби), и там Дарья одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей победительницей соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес.

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