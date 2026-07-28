«Надеюсь, это временная ситуация». Тейлор Фриц — о проблемах с коленом
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что всё ещё испытывает дискомфорт в колене, из-за которого пропустил грунтовый сезон. Ранее американец вышел во второй круг турнира АТР-500 в Вашингтоне, обыграв на старте соревнований бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4.
Вашингтон (м). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:10 МСК
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
36
Зизу Бергс
З. Бергс
«Тот матч на Уимблдоне со Зверевым дался мне тяжело. Я продолжаю работать над восстановлением, но при этом мне нужно играть в теннис. Надеюсь, что это временная ситуация и я смогу всё лучше справляться с ней, а боль полностью исчезнет», – приводит слова Фрица Punto De Break.
Во втором круге турнира в Вашингтоне Фриц сыграет с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) – Томми Пол (США).
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