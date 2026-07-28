15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, это временная ситуация». Тейлор Фриц — о проблемах с коленом

«Надеюсь, это временная ситуация». Тейлор Фриц — о проблемах с коленом
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что всё ещё испытывает дискомфорт в колене, из-за которого пропустил грунтовый сезон. Ранее американец вышел во второй круг турнира АТР-500 в Вашингтоне, обыграв на старте соревнований бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
27 июля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Зизу Бергс
36
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

«Тот матч на Уимблдоне со Зверевым дался мне тяжело. Я продолжаю работать над восстановлением, но при этом мне нужно играть в теннис. Надеюсь, что это временная ситуация и я смогу всё лучше справляться с ней, а боль полностью исчезнет», – приводит слова Фрица Punto De Break.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Фриц сыграет с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) – Томми Пол (США).

Материалы по теме
US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре
US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android