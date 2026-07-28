«Надеюсь, это временная ситуация». Тейлор Фриц — о проблемах с коленом

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что всё ещё испытывает дискомфорт в колене, из-за которого пропустил грунтовый сезон. Ранее американец вышел во второй круг турнира АТР-500 в Вашингтоне, обыграв на старте соревнований бельгийца Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:4.

«Тот матч на Уимблдоне со Зверевым дался мне тяжело. Я продолжаю работать над восстановлением, но при этом мне нужно играть в теннис. Надеюсь, что это временная ситуация и я смогу всё лучше справляться с ней, а боль полностью исчезнет», – приводит слова Фрица Punto De Break.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Фриц сыграет с победителем матча Камиль Майхшак (Польша) – Томми Пол (США).