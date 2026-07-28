Муратоглу назвал топ-5 игроков с лучшей подачей в истории тенниса

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу назвал топ-5 игроков с лучшей подачей в истории, отметив, что не включил в этот список американца Энди Роддика и хорвата Горана Иванишевича.

«Я составил рейтинг пяти лучших подач в истории нашего спорта. Прежде всего хочу извиниться перед Энди Роддиком и Гораном Иванишевичем. Возможно, они всего в миллиметре от попадания в пятёрку. Но мне пришлось выбирать. Простите.

На пятом месте у меня Роджер Федерер. Его подача просто невероятна. Он великолепно владеет всеми видами вращения, выполняет огромное количество эйсов. А когда он играл в стиле подача-выход к сетке, выигрывал очень много очков.

Четвёртое место — Ник Кирьос. Для игрока его комплекции это просто невероятная подача.

Третье место — Иво Карлович. Настоящий гигант. Конечно, рост давал ему большое преимущество. Его подача делала 90% всей работы.

Второе место — Джон Иснер. Ещё один гигант, думаю, у него было больше разнообразия, он мог делать своей подачей больше разных вещей.

А на первом месте — большой сюрприз для всех. Это Пит Сампрас. «Но ведь Карлович подаёт мощнее Сампраса». Да и нет. Я учитывал ещё и рост игрока. Сампрас примерно на 30 сантиметров ниже двух предыдущих теннисистов. А если посмотреть на саму подачу, количество эйсов, качество второй подачи и уверенность, с которой он подавал, то для меня он — номер один», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в одной из социальных сетей.