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Нисикори стал 11-м игроком, одержавшим хотя бы одну победу в туре в 20 сезонах подряд

Нисикори стал 11-м игроком, одержавшим хотя бы одну победу в туре в 20 сезонах подряд
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Экс четвёртая ракетка мира, 36-летний японский теннисист Кей Нисикори стал 11-м игроком с 1990 года, которому удалось одержать хотя бы одну победу в туре на протяжении 20 и более сезонов подряд, сообщил журналист Бастиан Фашан в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Нисикори обыграл китайца Цзюнчэн Шана в первом круге турнира в Вашингтоне (США) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 00:10 МСК
Кей Нисикори
721
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		3 4
         
Цзюнчэн Шан
270
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Помимо Нисикори, подобного результата добивались швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль, Фелисьяно Лопес и Фернандо Вердаско, французы Ришар Гаске и Гаэль Монфис, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и хорват Иво Карлович.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Нисикори сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.

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