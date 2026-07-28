Нисикори стал 11-м игроком, одержавшим хотя бы одну победу в туре в 20 сезонах подряд

Экс четвёртая ракетка мира, 36-летний японский теннисист Кей Нисикори стал 11-м игроком с 1990 года, которому удалось одержать хотя бы одну победу в туре на протяжении 20 и более сезонов подряд, сообщил журналист Бастиан Фашан в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Нисикори обыграл китайца Цзюнчэн Шана в первом круге турнира в Вашингтоне (США) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Помимо Нисикори, подобного результата добивались швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль, Фелисьяно Лопес и Фернандо Вердаско, французы Ришар Гаске и Гаэль Монфис, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и хорват Иво Карлович.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Нисикори сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом и испанцем Рафаэлем Ходаром.