Хачанов и Саккари в шутку раскритиковали состав участников микста US Open — 2026

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, 36-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и гречанка Мария Саккари (37-й номер рейтинга) в шутку прокомментировали решение организаторов US Open – 2026 не включать их в сетку розыгрыша микста.

Саккари: Карен, похоже, мы не прошли отбор.

Хачанов: Вижу. Видимо, для этого нужно входит в топ-10 рейтинга, – написали теннисисты в комментариях к новости о составе микст-турнира в одной из социальных сетей.

Ранее организаторы объявили состав участников турнира, в котором примут участие пары Арина Соболенко/Новак Джокович, Ига Швёнтек/Каспер Рууд, Диана Шнайдер/Даниил Медведев, Мирра Андреева/Андрей Рублёв и многие другие топ-теннисисты из женского и мужского туров.

Микст US Open – 2026 пройдёт 25 и 26 августа 2026 года. Действующими победителями соревнований является итальянская пара Сара Эррани и Андреа Вавассори.