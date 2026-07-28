«Ни с кем из них не хотела бы играть». Пегула — о составе микста US Open — 2026

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала состав участников турнира микста US Open – 2026, отметив дуэт белоруски Арины Соболенко и серба Новака Джоковича.

«Каждая команда выглядит очень сильной. Никогда не знаешь, чего ожидать. Мне кажется, в миксте многое зависит и от удачи, особенно с учётом подач мужчин и женщин. Иногда всё может решить один брейк, и тогда сет практически заканчивается. Поэтому с первого же розыгрыша нужно быть максимально собранным и сконцентрированным.

Арина и Новак выглядят очень грозной парой. Впрочем, все команды кажутся очень сильными. Даже не знаю… Честно говоря, я бы вообще ни с кем из них не хотела играть. По-моему, и в прошлом году у нас была очень сложная сетка. Посмотрим, как всё сложится», – сказала Пегула на пресс-конференции турнира в Вашингтоне.