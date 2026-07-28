Полина Кудерметова с «баранкой» обыграла Букшу и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

108-я ракетка мира представительница Узбекистана Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв испанку Кристину Букшу (40-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Кристина Букша выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Полина Кудерметова сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Полина Кудерметова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.