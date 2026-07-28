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Кристина Букша — Полина Кудерметова, результат матча 28 июля 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-500 Вашингтон

Полина Кудерметова с «баранкой» обыграла Букшу и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне
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108-я ракетка мира представительница Узбекистана Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв испанку Кристину Букшу (40-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 18:05 МСК
Кристина Букша
40
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 0
5 		7 7 6
         
Полина Кудерметова
108
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Кристина Букша выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Полина Кудерметова сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Полина Кудерметова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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