Полина Кудерметова с «баранкой» обыграла Букшу и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне
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108-я ракетка мира представительница Узбекистана Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), обыграв испанку Кристину Букшу (40-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0.
Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 18:05 МСК
40
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|0
|
|7 7
|6
108
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Кристина Букша выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Полина Кудерметова сделала четыре эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Вашингтоне Полина Кудерметова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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