«Не играла в теннис 11 дней». Андреева рассказала, как провела время после Уимблдона

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как провела время после поражения на Уимблдоне-2026. Андреева завершила выступление на турнире, проиграв во втором круге чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

«Я сейчас немного отдыхаю. После Уимблдона у меня действительно было немного времени. Если быть точной, я не играла в теннис 11 дней. Просто решила немного перезагрузиться, провести время с семьёй, а теперь снова начала тренироваться. Скоро мы отправимся в Торонто», – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

Андреева заявлена на «тысячник» в Торонто (Канада), который пройдёт со 2 по 13 августа.