«Не играла в теннис 11 дней». Андреева рассказала, как провела время после Уимблдона
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как провела время после поражения на Уимблдоне-2026. Андреева завершила выступление на турнире, проиграв во втором круге чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
38
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
5
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я сейчас немного отдыхаю. После Уимблдона у меня действительно было немного времени. Если быть точной, я не играла в теннис 11 дней. Просто решила немного перезагрузиться, провести время с семьёй, а теперь снова начала тренироваться. Скоро мы отправимся в Торонто», – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.
Андреева заявлена на «тысячник» в Торонто (Канада), который пройдёт со 2 по 13 августа.
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