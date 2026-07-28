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«Не играла в теннис 11 дней». Андреева рассказала, как провела время после Уимблдона

«Не играла в теннис 11 дней». Андреева рассказала, как провела время после Уимблдона
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как провела время после поражения на Уимблдоне-2026. Андреева завершила выступление на турнире, проиграв во втором круге чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я сейчас немного отдыхаю. После Уимблдона у меня действительно было немного времени. Если быть точной, я не играла в теннис 11 дней. Просто решила немного перезагрузиться, провести время с семьёй, а теперь снова начала тренироваться. Скоро мы отправимся в Торонто», – сказала Андреева во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

Андреева заявлена на «тысячник» в Торонто (Канада), который пройдёт со 2 по 13 августа.

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